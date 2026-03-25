○タイミー [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.00％にあたる100万7280株(金額で14億6055万6000円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月26日から5月31日まで。 ○Ａ＆ＡＭ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の28.36％にあたる220万株(金額で30億0300万円)を上限に、3月26日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ＪＶＣケンウ [東証Ｐ] 発行済み株