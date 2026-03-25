―世界市場は40年にも約200兆円に、欧米との差別化でシェア獲得狙う― 米・イスラエルとイランの紛争が長期化するとの警戒感が根強いなか、株式相場や為替相場のボラティリティ（価格変動率）が高くなっている。積極的には手掛けにくい状況だが、マークしておきたいのが高市早苗政権の成長戦略をベースとした国策テーマだ。政府は10日に開いた日本成長戦略会議で、人工知能（AI）・半導体や量子