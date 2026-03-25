25日に発表された県内のレギュラーガソリンの平均価格は186.3円でした。先が見通せないイラン情勢の影響で値上がりが続いていましたが、政府が再開した補助金が反映され6週ぶりに下がりました。25日に発表された県内のレギュラーガソリンの1リットルあたりの平均小売価格は186.3円。24円近く値を上げた先週に比べ7円下がりました。政府が全国平均価格を170円程度に抑えようと先週から石油元売り各社への補助金を再