宇宙開発利用大賞の特別賞受賞を報告しました。大規模災害によって地上の放送設備が被災した場合でも衛星から受信した情報をFMラジオ放送で発信するシステムを開発した山口放送の関係者らがきょう（25日）、村岡知事を表敬訪問しました。県庁を訪れたのは、山口放送の惠良勝治取締役らです。開発したシステムは、日本の独自衛星「みちびき」の管理通報サービスを活用。山口放送は県内に14のFMラジオ送信所を持ちますが、大規