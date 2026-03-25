およそ440人が海峡のまちの学び舎を巣立ちました。下関市立大学できょう（25日）、卒業式が行われました。下関市立大学では、経済学部の3学科合わせて441人が卒業式を迎えました。式では、韓昌完学長から各学科の代表に卒業証書が手渡されました。（卒業生総代 野呂典雅さん）「大学生活で学んだ自分で考え、選び、行動するという姿勢は、これからの人生において大きな支えになると信じています。自由には責任が伴います。その責任