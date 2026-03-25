24日、県内のほとんどの小学校で卒業式が行われました。卒業生が入学した6年前は、新型コロナウイルスの流行が始まった頃。様々な行動が制限され、臨時休校や行事の縮小などの影響を受けた世代が6年間の学校生活を振り返っていま、思うことは。(詳しくは動画をご覧ください)