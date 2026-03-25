去年3月に起きた熊本市電の追突事故から1年のきのう、熊本市の大西市長が安全運行に向けた取り組みを確認しました。この事故はは去年3月25日、「熊本城・市役所前」電停で止まっていた車両に、後ろから来た車両が追突したもので、乗客と運転士あわせて15人がけがをしました。追突した車両が内規で定められた速度を超えていたことやレールに付着物があったことなどが確認されていますが、国の運輸安全委員会による原因究明は