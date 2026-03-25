3月26日（木）の近畿地方は、雨は朝にはやむ所が多いものの、日中もすっきりしない天気でしょう。 日本の南岸を進む発達した低気圧の影響で、広い範囲で雨が降っています。低気圧は夜中のうちに近畿の南を通過する見込みで、低気圧に近い南部や沿岸の地域では、雨や風の強まる時がありそうです。 この雨は早朝には多くの所でやむ見込みですが、北部を中心に日中もにわか雨の残る所があるでしょう。多くの所で晴れてくるの