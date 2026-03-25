熊本県は自分で獲ったフグを自宅で調理して食べたことによる食中毒が発生したと発表しました。熊本県によりますと、今月23日、熊本市内の医療機関から「フグによる食中毒の疑いで患者が入院している」と天草保健所に連絡がありました。2日前の21日、上天草市の住民が自分で獲ったフグを自宅で調理し、親族5人で食べたところ、2人に口や手のしびれなどの症状がでたということです。天草保健所はフグ毒による食中毒と断定しました。1