１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）１９」でＲＩＺＩＮ戦士の芦澤竜誠に２回ＫＯで勝利した井原良太郎が２４日、減量による衝撃の変身ぶりを公開した。「４０日での大変身。改めてすごすぎる笑笑最後の水抜きも上手くいったし今回マジで過去一の俺だったわ」と綴り、減量前のお腹ぽっちゃりな７５・９キロの姿と、減量後の６１キロの姿を投稿した。コメント欄などでは「そ