岐阜県恵那市のすし店で食事をした16人が食中毒の症状を訴え、ノロウイルスが検出されました。岐阜県によりますと、23日、恵那市長島町の「すし勝」を利用した客から、「下痢・嘔吐している人が複数人いる」などと恵那保健所に連絡がありました。保健所が調査したところ、この店で寿司や会席料理などを食べた9歳から70代までの男女16人で、下痢など食中毒の症状が確認されたということです。このうち客9人と店の従業員1人