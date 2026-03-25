3月23日、Netflixシリーズ『九条の大罪』配信直前イベントが都内で開催され、SixTONESのメンバーで俳優の松村北斗が登壇した。そこで見せた“げっそり顔”に、心配の声が続出している。同作は、『闇金ウシジマくん』などの作者・真鍋昌平氏による最新漫画の実写化で、4月からNetflixで世界独占配信予定だ。松村は、グレーな案件ばかりを引き受ける主人公の弁護士・九条間人（柳楽優弥）の事務所で働く、同じく弁護士の烏丸真司