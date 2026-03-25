プロイセン・ミュンスターの山田新、ドイツ2部でも苦境に立たされているスコットランド1部セルティックからドイツ2部のプロイセン・ミュンスターへ期限付き移籍している日本人FW山田新が、苦境に立たされている。現地時間3月24日、スコットランド地元紙「Daily Record」は、今季ノーゴールが続く現状を「1ゴールも決められず」と報じ、シーズン終了後のセルティック復帰の可能性を伝えている。山田は昨夏、J1の川崎フロンター