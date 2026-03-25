3月22日、お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介が、ABEMAのバラエティ番組『チャンスの時間』に出演し、以前交際していたお笑いコンビ「蛙亭」のイワクラについて言及した。ただ、破局後に明かした “ある話題” が波紋を呼んでいる。番組後半、結婚を “正義” に掲げる既婚者芸人が、独身芸人に愛ある説教をする企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」が放送された。伊藤は、イワクラと約4年交際して