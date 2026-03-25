日ごろからX上でファンのリプライに反応するなど、SNSでの距離感が近いことで知られる女優の広瀬アリス。しかし、一般ユーザーへの“ある返信”が物議を醸している。発端となったのは、3月21日に広瀬がXに投稿した内容だ。「毎日、《いまおきた死にたいしにたい》と投稿している一般のXユーザーがいました。広瀬さんはこの投稿に対して、《キャンプ誘っていい?ずっと寝てていいよ!ご飯だけ作るから》と返信したのです。ネ