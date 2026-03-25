記事ポイント北陸自動車道「長浜IC」から車で約3分、2026年4月19日に開業ダブル39室・ツイン5室の全44室、1泊6,200円から宿泊可能災害時には客室を被災地へ移設する「レスキューホテル」としても機能 滋賀県長浜市に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 長浜インター」が2026年4月19日に開業します。R9 HOTELS GROUPとして全国139店舗目、長浜市内では2店舗目の出店です。予約受付は2026年4月10日15:00に開始されます。