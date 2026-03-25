記事ポイント約250cmの超ロングケーブルで車外からのモニタリング作業に対応約36,000件の故障コード情報を内蔵し従来品の約12倍の情報量QRコードによる診断レポート出力やリアルタイム電圧測定機能を搭載 カー用品ブランドMAXWINから、プロ仕様の高機能OBD2車両診断機「OBD2-DIA02-PLUS」が登場しています。約250cmの超ロングケーブルを搭載し、車外でのモニタリング作業を実現した本格的な診断ツールです。 MAXWIN「OBD