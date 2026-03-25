江島絵理の人気コミック原作のアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』が、7月より放送されることが決定。キービジュアルが解禁されたほか、追加キャストとして長縄まりあの出演が発表された。【写真】長縄まりあが声を務める小学生ゲーマーの藤宮亜里沙コメントも到着！2023年にLeminoにて実写ドラマ化もされた、『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』。お嬢さま学校に入学した