記事ポイントハイエースベースの防音・音響設計で車内での補聴器効果測定を実現山間部や離島の医療施設・介護施設・自宅付近にも出向ける移動型車両2026年度に東海地区および首都圏で実証実験を開始予定 補聴器フォーラム東海実行委員会、MONET Technologies、損保ジャパン、ATグループの4者が、補聴器の効果測定が可能な車両「ほちょうきカー」を開発しています。2026年度より東海地区および首都圏の医療機関・介護施設と連