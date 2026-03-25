小林私が、弾き語りアルバム『原作_2』を本日配信リリースした。本作は、弾き語りで自身が生み出した楽曲を「原作」、編曲が入った楽曲を「二次創作」と話す小林私の「原作」集で、2年7カ月ぶりの弾き語り音源集のリリースとなる。ジャケット写真最新シングル「人形の街」、2025年に配信シングルのカップリング曲としてリリースされた「暮らしの用例」「のど飴」、完全新曲の「合い鍵」「さしいろ」「GG NOOB REPORT U」「幻」、さ