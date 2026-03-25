◆第３５回チャーチルダウンズＣ・Ｇ３（４月４日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）１週前追い切り＝美浦トレセン、３月２５日ジュニアＣ・リステッドを制し、重賞に初挑戦するリゾートアイランド（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父イスラボニータ）が、１週前追い切りで迫力ある動きを見せた。Ｗコースで石橋脩騎手を背に２頭併せでフォルテフィオーレ（５歳１勝クラス）を３馬身追走