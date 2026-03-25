大人世代の毎日服は、意外とバランスに悩みがち。合わせやすさや気楽さを優先して、ラフになりすぎるのは避けたいところです。そんなとき頼りになるのが、シンプルかつ洗練された印象を狙える【無印良品】のアイテム。今回は、スタッフさんによる春のお手本コーデを紹介するので、着こなしのヒントにしてみて。 レイヤード術でシンプルコーデにセンスをプラス 白のヘンリーネックTとジーン