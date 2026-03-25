04 Limited Sazabysが、映像作品『YON EXPO’25』を本日リリースした。今作は、2025年11月8日・9日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された公演を完全映像化したもの。その映像より、DAY2に行われたJUDY AND MARY「mottö」のライブ映像を公開した。＜YON EXPO＞は、普段のライブとは違い、特効や映像演出を盛り込んだフォーリミ流のエンタメ満載のアリーナライブで、04年ぶり04回目となる2025年のYON EXPOのテ