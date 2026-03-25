メ～テレ（名古屋テレビ） 東海3県のガソリン価格は政府の補助金を受けて、いずれも先週から15円ほど値下がりしました。 資源エネルギー庁によりますと、23日時点のレギュラーガソリンの1リットルあたりの店頭小売価格は6週ぶりに値下がりし、全国平均で177.7円でした。 過去最高の190.8円だった先週と比べると、13.1円の値下がりです。 東海3県では、愛知が171.0円、岐阜が175.8円、三重が176.8円でし