◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝３月２５日、栗東トレセン中山記念を勝ったレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は、ＣＷコースで追い切り、単走で６ハロン８２秒２―１１秒４を楽々と計測した。久保助手は「手綱を持ったところでゴールという感じで、動かせば１１秒を切るくらいの手応えでした」とうなずいた。２走前のマイルＣＳ（１