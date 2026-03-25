夕方の散歩中、見知らぬ高齢女性から鋭い視線を向けられ、恐怖を覚えた私。逃げるように通り過ぎようとした瞬間、突然呼び止められて告げられたのは……？ 友人が体験談を語ってくれました。 見知らぬ女性からの鋭い視線 夕方の散歩は私の日課です。 その日は少し気分を変え、いつもより遠回りなコースを歩いていました。 見慣れない住宅街に差し掛かったときのこと。 前方に立つ80代くらいの女性が、こちらをじ&