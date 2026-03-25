チェコ・プラハで開催フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が25日、女子ショートプログラム（SP）で開幕した。坂本花織（シスメックス）、中井亜美（TOKIOインカラミ）、千葉百音（木下グループ）に日本として初の表彰台独占にも期待が懸かる大舞台。ファンからは様々な声が上がっている。女子はミラノ・コルティナ五輪を制したアリサ・リウ（米国）は不在だが、銀の坂本、銅の中井、4位の千葉と五輪上位が揃った