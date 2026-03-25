メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県一宮市で、妊婦が車にはねられて死亡した事故。生まれてきた子どもも重い障害を負いました。「胎児も事故の被害者に」遺族が出した意見書が、愛知県議会で可決されました。 「意見書を可決することにご異議ありませんか」（議長） 「異議なし」（議員） 「ご異議なしと認めます。よって意見書案は可決されました」（議長） 25日開かれた、愛知県議会の本会議。 全会一致で可決