◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、美浦トレセンインビンシブルパパ（牡５歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）はＷコースを単走で５ハロン６６秒６。ゴール前は軽くうながされてラスト１ハロンは１１秒７をマークした。伊藤大士調教師は「スムーズに手前を替えられるかと、長めからどう持続できるかをテーマに、その通りの追い切りができた」と意図を説明。１