２月に愛知県名古屋市のホテルでコカインを所持したとして、麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕、３月に起訴された、人気音楽グループ「ＸＧ」の元プロデューサー、ＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ被告（３９）が２５日、東京湾岸警察署から保釈された。午後７時２５分ごろ姿を見せ、約１５秒間、頭を下げた。同被告は逮捕後、２月末にＸＧとの契約を解除されている。