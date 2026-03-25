ずっと真夜中でいいのに。が、4thアルバム『形藻土』を本日リリースした。アニメ『ダンダダン』エンディングテーマ「TAIDADA」、先行曲「メディアノーチェ」等の公開曲に加え、多くの未発表の新曲やリアレンジ、初となる10分超えの大作曲、インタールード等含め、「静かな激情が循環する記録を形藻土としたときに。」というテーマで改めて“アルバムの再定義”に拘った全18曲収録の1枚に仕上がったという。また数量限定フィギュア