今大会が現役ラストダンスフィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は現地25日、女子ショートプログラム（SP）で開幕。日本のエース・坂本花織（シスメックス）にとっては、今大会が現役ラストダンス。SP登場12時間前、中野園子コーチの愛情を示す動画が投稿され、ファンに感動が広がった。この世界選手権は、坂本にとって現役最後の舞台。SPは日本時間26日午前0時7分に登場予定だが、12時間前の25日昼にオリンピック