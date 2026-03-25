記事ポイント東日本大震災時の大川小学校津波事故を題材にした体験型企画展を東京工芸大学で開催震災の直接記憶を持たない大学生8名が約1年かけて制作した体験型作品を展示トークショーやワークショップ、映画上映など多彩なプログラムも実施 東京工芸大学 芸術学部インタラクティブメディア学科 アート＆メディア研究室の学生8名による企画展が開催されています。東日本大震災時の大川小学校津波事故を題材に、体験型作品や