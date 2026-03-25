ご当地キャラクターでトップクラスの人気を誇る滋賀県彦根市の「ひこにゃん」と阪神のコラボグッズが、プロ野球開幕日の２７日に、「ひこにゃんショップ」（同市）など滋賀県内各地と、インターネットで発売がスタートする。このコラボは、２０２６年のタイガースのスローガン「熱覇」に合わせ、サウナの熱波師ならぬ”熱覇師”にふんするひこにゃんと、サウナハット姿のキー太がグッズで共演。ステッカー４５０円、アクリルキ