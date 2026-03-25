記事ポイント総勢74組が出展する過去最大規模のミニチュアアート合同展東京・名古屋2会場で開催、ワークショップや限定グッズ販売も実施「喫茶・レトロ食堂」など3テーマの特別POP UPエリアを展開 本物と見間違うほど精巧なミニチュアアートが集まる合同写真展＆物販展が、過去最大規模で開催されます。新作・未発表作品が多数登場するほか、ワークショップや限定グッズ販売など、見るだけでは終わらない体験型の展覧会です。