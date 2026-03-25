女優のシエナ・ミラー(44)が、40代での妊娠について「20代の頃よりずっと楽」と語った。現在、第3子を妊娠中のシエナは年齢を重ねたことで心身ともに落ち着いた状態にあり、それが大きいと明かしている。 【写真】人気女優の42歳の出産ベビーシャワーで性別ほのめかしたが 英グラマー誌のインタビューでミラーは29歳、42歳、そして今回、44歳で出産を経験することに触れ、「若い頃の