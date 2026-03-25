優勝した関西高校テニス部／提供：関西高校 25日、全国選抜高校テニス大会男子団体戦の決勝が福岡市で行われ、第2シードの関西高校（岡山県）が第1シードの四日市工業高校(三重県)を3-1で下し、初優勝を果たしました。 男子決勝は、シングルス1からスタート。 関西は今大会無敗のエース、稗田光（2）が小野倫太郎（2）と対戦しましたが、1-2で敗れました。 ダブルス1では、中川琉成（2）/弘