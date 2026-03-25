記事ポイント「集団戦闘×ローグライト×合成」を組み合わせたファンタジーRPG仲間の召喚・合成で戦力が急上昇する爽快な合成システムを搭載事前登録者数に応じた段階的な報酬キャンペーンを実施中 SEVENが、スマートフォンゲーム『闇カワ！もふもふハムスター団』の事前登録を2026年3月13日より開始しています。本作は、可愛らしいハムスターたちが大軍勢で戦場を駆け巡る「集団戦闘×ローグライト×合成」のファンタジーRPG