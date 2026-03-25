桜の開花が発表され春本番を迎えるものの、あいにくの雨となった25日、福岡市の百貨店では春を感じるイベントが始まりました。 25日、北九州市の小倉城の前では。■北九州市職員「これが2輪、この中間に2輪。7輪咲いているのを私が確認しております。」雨の中、北九州市の職員がソメイヨシノの標本木を確認し、武内市長が桜の開花を発表しました。北九州市では気象台とは別に、毎年独自に桜の開花発表を行っています。 各地