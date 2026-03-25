ディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』の大ヒット記念イベントが、2026年3月25日に開催！主人公メイベル役の芳根京子さんをはじめとする豪華声優陣が登壇し、ハチャメチャな大ヒットをお祝いしました。予測不能な展開が話題の作品の魅力や、イベントでのサプライズの様子、キャスト陣のプライベートな衝撃エピソードなど、大盛り上がりとなったトークセッションの詳細をお届けします。 『私がビーバーになる時』