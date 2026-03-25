記事ポイントBLACKWINGブランド史上初のローラーボールペンが新登場復活15周年記念の「エラズ2010復刻版」鉛筆とヴィンテージ ウッドボックスも同時発売2026年3月25日からBLACKWING JAPAN公式オンラインストアで先行販売中 アメリカ発のプレミアム筆記具ブランド「BLACKWING」から、ブランド史上初となるローラーボールペンが新発売されています。復活15周年記念の限定鉛筆やヴィンテージ ウッドボックスとあわせて、BLACKWIN