「この程度の接触なら…」事故を申告しなかった三重県の伊賀市長を書類送検です。 【写真を見る】伊賀市 稲森稔尚市長を事故不申告で書類送検 ｢この程度の接触なら大丈夫だろう｣ 自家用車を運転中にガードレールに接触 三重 道路交通法違反の疑いで今月23日に書類送検されたのは、伊賀市の稲森稔尚市長です。 市によりますと、今年2月に市内の国道を自家用車で運転中、ガードレールに接触したにもかか