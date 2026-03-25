記事ポイント岩下の新生姜×東武ワールドスクウェアのコラボイベントが2026年4月10日から6月30日まで開催スペシャルイベントデーにはイワシカちゃんのグリーティングやコラボフードスタンプラリーを実施限定50個のシリアルナンバー入りアクリルスタンド付きチケットも販売 栃木県日光市・鬼怒川温泉の「東武ワールドスクウェア」で、岩下の新生姜とのコラボイベント「世界がピンクに恋をする… ＃行きたすぎてしょーがない。