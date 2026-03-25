中国・広東省で日本人2人が拘束されていたことが分かりました。中国側は「麻薬を所持していたため」と説明しているということです。今年1月2日、広東省・広州市にある国際空港で、日本人2人が中国の税関当局に拘束されました。関係者によりますと、中国側は拘束理由について「麻薬を所持していたため」と説明しているということです。1月5日に広州市にある日本総領事館が連絡を受け、担当者が2人と面会。先月6日には1人が保釈され