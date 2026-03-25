渋谷駅を出るとすぐに目に飛び込んでくる青い看板。まさに渋谷のランドマークとも言える「西武渋谷店」が、9月末をもって閉店することになった。大手百貨店が閉店することに、街の人からは別れを惜しむ声が聞かれた。60年の歴史に幕「すごいショック」「いま涙です」東急百貨店とともに、渋谷でしのぎを削りながら流行や文化を発信してきた西武渋谷店。その閉店に、衝撃が広がった。9月末に閉店することが決まった、東京・渋谷の象