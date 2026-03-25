東京・江戸川区の住宅で火事があり、1人の遺体が見つかりました。出火の直前、この家に住む夫婦にトラブルがあり路上に大量の1万円札が散乱していたという情報もあり、警視庁が詳しいいきさつを調べています。きょう午後0時45分ごろ、東京・江戸川区にある2階建て住宅から火が出て、35平方メートルが焼けました。80代の女性がけがをし、焼け跡からは1人の遺体が見つかりました。亡くなったのは女性の夫とみられています。近くに住