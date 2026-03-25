東京・江東区の立体駐車場で車3台が激しく燃え、消火活動が続いています。25日午後5時半ごろ、江東区東雲で「車がすごく燃えている」と119番通報がありました。マンションの立体駐車場にあった車から出火したとみられ、近くにあった車2台にも延焼しているということです。現場はりんかい線・東雲駅近くのマンションが立ち並ぶエリアで、消防車18台が出動して消火活動が続いています。この火事によるけが人はいないということです。