東京・綾瀬警察署で目撃されたのは、前を真っすぐ見て歩く男。窃盗などの容疑で逮捕された久保喬士容疑者（27）です。3月15日、東京・足立区でマンションの建設現場に侵入した久保容疑者。柵を越えてプレハブ小屋に入り、中に置かれていた電動工具6点、約16万円相当を盗んだ疑いが持たれています。警視庁によりますと、久保容疑者は盗んだ工具をその日のうちに売りさばいたといいます。調べに対し、久保容疑者は「借金返済のために