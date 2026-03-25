歌手の浜崎あゆみ(47)が25日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。3年ぶりにコンビニを利用したことを明かし、ファンを驚かせた。浜崎は「通しリハーサル1日目終了しました。近くのコンビニへ意気揚々と入ったものの、勝手が分からず立ち尽くしています」と、コンビニの陳列棚の前で立ち尽くす後ろ姿を投稿。続いて「前回のコンビニこれだ！2023年だった笑私化石かよ」とし、3年前にコンビニを利用した際の動画を