日本テレビ系の演芸番組「笑点」の司会者で落語家の春風亭昇太さん（６６）が２５日、東海大学を４８年がかりで卒業した。１９７８年に文学部に入学した昇太さんはサークル活動で落語の魅力を知り、プロの落語家になるため４年生で中退。その後、母校の客員教授に就任した際、再入学制度があることを知って「やり残したことはやっておこう」と復学を決意した。２０２４年秋から人文学部の４年生に入り直して授業を受け、卒業